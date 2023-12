Parteien Wüst rechnet nicht mit Neuwahl - Wunsch nach stärkerer SPD

09. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, wünscht sich eine stärkere SPD. Bild: Bild: dpa

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) glaubt nicht an vorgezogene Bundestagsneuwahlen. Solche Spekulationen seien schon deswegen zum Scheitern verurteilt, weil „alle Ampel-Parteien zwar offensichtlich nicht mehr viel in der Sache eint, sie aber kein Interesse an Neuwahlen haben, weil sie alle zu schwach dastehen”, sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.