Parteien ZDF-„Politbarometer”: CDU weiter stärkste Kraft in Hessen

08. September 2023 | Quelle: dpa

Die Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Hessen: Nancy Faeser (SPD) und Boris Rhein (CDU). Bild: Bild: dpa

Die in Hessen regierende CDU ist gut vier Wochen vor der Landtagswahl nach einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen weiterhin stärkste Kraft im Land. Nach dem am Freitag veröffentlichten ZDF-„Politbarometer” kämen die Christdemokraten auf 30 Prozent der Stimmen, wenn am Sonntag Landtagswahlen wären.