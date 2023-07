Parteienfinanzierung Verfassungsgericht: NPD boykottiert Verhandlung zu Finanzen

04. Juli 2023 | Quelle: dpa

Leere Sitzreihen im Bundesverfassungsgericht: Der zweite Senat verhandelt ohne die NPD über über deren Ausschluss von der staatlichen Parteienfinanzierung. Bild: Bild: dpa

Ohne die NPD hat am Bundesverfassungsgericht eine Verhandlung über den Ausschluss der Partei von der staatlichen Parteienfinanzierung begonnen. Diese habe dem höchsten deutschen Gericht am Dienstag um 7.59 Uhr - gut zwei Stunden vor Beginn der Verhandlung - per Fax mitgeteilt, dass sie nicht von einem fairen Verfahren ausgehe und diesem daher fernbleibe, sagte die Vorsitzende des Zweiten Senats, Doris König. Dies sei ein einmaliger Fall. Spitzenpolitiker der Bundesebene werteten den Boykott als klares Zeichen für die anhaltende Verfassungsfeindlichkeit der NPD, die sich im Juni in Heimat umbenannt hat.