Parteijugend Junge Union befragt Bewerber für CDU-Vorsitz

Der neue CDU-Chef soll wegen der dramatischen Corona-Lage auf einem Online-Parteitag gewählt werden. Der Bundesvorstand der Partei entschied am Freitag, das am 21./22. Januar in Hannover in Präsenz geplante Treffen der 1001 Delegierten abzusagen. Stattdessen soll es einen digitalen Parteitag geben. Noch unklar war zunächst, ob der neue Vorsitzende dabei am 21. oder am 22. Januar gewählt wird. Dies müsse noch geklärt werden, hieß es weiter. Davor will die CDU erstmals in ihrer Geschichte die Mitglieder befragen.