Parteikonferenz Merz ruft CDU zur Verteidigung der Freiheit auf

27. Februar 2024 | Quelle: dpa

«Das ist nicht die Alternative für Deutschland. Das ist der Abstieg für Deutschland», sagt Friedrich Merz über die AfD. Bild: Bild: dpa

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat seine Partei zur Verteidigung von Demokratie und Freiheit in Deutschland aufgerufen. Dabei attackierte er am Dienstagabend in Mainz bei einer Parteikonferenz vor allem die AfD. „Das ist nicht die Alternative für Deutschland. Das ist der Abstieg für Deutschland”, sagte Merz bei der ersten von insgesamt sechs regionalen Veranstaltungen, in denen die CDU-Führung mit der Basis den Entwurf des neuen Grundsatzprogramms diskutiert. Beschlossen werden soll dieses Anfang Mai von einem Bundesparteitag.