Bei der Migration habe man in Deutschland eine „neue Realpolitik” in der Bundesregierung erreicht. Dies habe es erlaubt, auch auf der europäischen Ebene zu einer neuen Realpolitik in dieser Frage zu kommen. „Wir bleiben solidarisch mit denen, die in Not sind. Wir bleiben offen für diejenigen, die mit uns gemeinsam etwas aufbauen wollen. Aber wir wissen: Es ist immer das Recht der aufnehmenden Gesellschaften zu entscheiden, mit wem ist man solidarisch, wen lädt man in den Arbeitsmarkt ein und für wen kann es kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht geben.”