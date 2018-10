Parteitag Martin Dulig als Parteichef der SPD in Sachsen wiedergewählt

In seiner Rede auf dem Dresdner Parteitag sah Dulig die SPD in Deutschland in einem desolaten Zustand. Zugleich machte er der Sachsen-SPD Mut für kommenden Aufgaben. Am 1. September 2019 wird im Freistaat ein neuer Landtag gewählt. Derzeit ist die SPD Juniorpartner der CDU in einer schwarz-roten Koalition.