Parteitag: Piraten entscheiden über ihre Zukunftsfähigkeit

Am Freitag findet für die Piratenpartei im oberpfälzischen Neumarkt ein in vielerlei Hinsicht besonderer Parteitag statt. Zum einen will sie darüber entscheiden, ob die Piraten künftig auch Online-Parteitage abhalten und damit politisches Neuland betreten werden. Zum anderen wird die Partei erstmals gleich drei Tage lang debattieren und abstimmen, da außerplanmäßig auch ein Teil des Spitzenpersonals neu gewählt wird.