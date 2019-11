Parteitag Wer kann bei den Grünen Wirtschaft?

Bei den Grünen fallen die Lücken nicht sofort auf. Doch trotz ihrer Stärke in vielen Umfragen und der ganzen Aufmerksamkeit für die beiden Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock ist die Sonnenblumen-Partei an manchen Stellen geschwächt. Für Wirtschaftsfragen sind ihr in letzter Zeit herausragende Köpfe abhandengekommen. Das könnte sich auf dem Bundesparteitag der Grünen von Freitag bis Sonntag in Bielefeld zeigen. Die meisten Jüngeren und die Wirtschaftspolitiker insgesamt in Partei und Bundestagsfraktion müssen noch beweisen, für was sie stehen und ob sie Einfluss entwickeln können.