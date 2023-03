Was sollte die EZB also tun?

Ich habe die EZB zuletzt eher dafür kritisiert, dass sie über lange Zeit die Inflationsgefahr verharmlost oder nicht richtig angesprochen hat. Dann ist sie in Verlegenheit gekommen, weil sie gegenüber der ehrgeizigen Antiinflationspolitik der FED immer hinten dran war – was enorme Folge hat auch mit Blick auf den Dollar-Euro-Kurs. Ich glaube deshalb, dass die EZB das Umfeld nun sehr genau beobachtet und vielleicht etwas moderater als bisher weitermacht – mit vielleicht einem weiteren Anstieg von 0,25 Prozentpunkten. Aber dabei muss man natürlich auch immer im Blick halten, was denn die gestiegenen Zinsen für die Finanzierung der hochverschuldeten Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion bedeuten.