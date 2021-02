Pendeln in Deutschland Der Lockruf des Euros kommt aus Westen

Es ist nach wie vor der Lockruf des Euros, der die Menschen aus den neuen Bundesländern zum Arbeiten in den Westen treibt. Vollzeitbeschäftigte ostdeutsche Pendler erhielten an ihrem Arbeitsort in Westdeutschland (Stand: Ende 2019) im Mittel ein Bruttoeinkommen von 3588 Euro im Monat. In Ostdeutschland als Arbeitsort lag das Medianentgelt lediglich bei 2827 Euro. Mecklenburg-Vorpommern liegt mit 2659 Euro brutto ganz am Ende der Skala, Spitzenreiter Baden-Württemberg rangiert mit 3755 Euro brutto um mehr als 1000 Euro weiter oben.



Ostdeutsche vollzeitbeschäftigte Pendler in Richtung Westen verdienten somit im Schnitt 761 Euro oder 26,91 Prozent mehr als die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die im Osten arbeiten. „Der hohe Pendlerüberschuss von Ost nach West ist immer noch Ausdruck der Flucht vor Niedriglöhnen in den neuen Bundesländern. Der ostdeutsche Arbeitsmarkt wird dadurch noch immer wesentlich entlastet, die Probleme überdeckt“, sagt Zimmermann.