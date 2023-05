Personalie Union will Habecks Staatssekretär in Ausschuss vorladen

04. Mai 2023 | Quelle: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne, r) und sein Staatssekretär Patrick Graichen. Bild: Bild: dpa

Die Union im Bundestag will den unter Druck geratenen Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen am kommenden Mittwoch in den Wirtschaftsausschuss vorladen. Der CDU-Abgeordnete Tilman Kuban sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Das Wirtschaftsministerium muss Hüter der sozialen Marktwirtschaft sein und darf nicht den Anschein eines grünen Selbstbedienungsladens erwecken.”