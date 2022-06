Personalmangel Diese fünf Grafiken zeigen, wie Deutschland die Arbeitskräfte ausgehen

von Sophie Crocoll 30. Juni 2022

Schlangen an den Flughäfen, zur besten Ausgehzeit geschlossene Restaurants, der Handwerkertermin erst in zehn Wochen: Dass an vielen Stellen Mitarbeiter fehlen, ist im Alltag angekommen. Und das Problem wird sich in den kommenden Jahren noch verschlimmern.