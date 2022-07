Personalmangel Leiharbeiter an Flughäfen? Plan stößt in der Türkei auf geteiltes Echo

Kocak kritisierte die Haltung der Behörde scharf und nannte die Erklärung „peinlich“. Die Zuständigen könnten nicht belegen, dass dem Land dadurch tatsächlich Schaden entstehe. Der Türkei fehle es an Piloten und qualifizierten Technikern, nicht aber an Bodenpersonal. Da gebe es sogar ein Überangebot. Kocak glaube, die Türkei könne an „Prestige“ gewinnen, wenn türkische Arbeiter in deutschen Flughäfen eingesetzt würden.