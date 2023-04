Personalnot bei der Truppe Strack-Zimmermann: Es braucht „weniger Häuptlinge bei der Bundeswehr“

Defensive statt Offensive: In den vergangenen Tagen übten sich die Verteidigungspolitikerinnen und -politiker Deutschlands in auffälliger Demut. Sie schraubten die Erwartungen der Öffentlichkeit an schnelle Erfolge bei Einsatzbereitschaft und Ausstattung der Bundeswehr herunter. Den Angang machte Verteidigungsminister Boris Pistorius in der „Welt am Sonntag“: Es sei klar, dass Ausrüstungslücken bei der Truppe kaum vor 2030 geschlossen werden könnten, gab der SPD-Politiker zu Protokoll.