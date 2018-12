 Personalprobleme: Bundeswehr prüft Rekrutierung von EU-Bürgern für die Truppe

In der Truppe gebe es bereits viele Soldaten mit Migrationshintergrund oder Doppelstaatler. Unterdessen nimmt die Zahl der Soldaten bei der Bundeswehr wieder zu. „Wir erreichen am Ende dieses Jahres die Marke von 182.000 Soldatinnen und Soldaten, das sind 2500 mehr Zeit- und Berufssoldaten als noch vor einem Jahr und ein Plus von 6500 gegenüber dem Tiefststand 2016“, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) der „Rheinischen Post“.