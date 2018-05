Personalrochaden Kostspielige Versetzungen beim BAMF

„Bisher kennen wir nur Ankündigungen aus Interviews und Pressekonferenzen“, sagte der niedersächsische Ministerpräsident Boris Pistorius (SPD) in der Bild. Bis nicht feststehe, was Seehofer genau vorhabe, werde sich Niedersachsen nicht melden. Bayerns Innenminister Joachim Hermann (CSU) dagegen will in jedem Regierungsbezirk in Bayern ein Ankerzentrum aufbauen.