In Bremen war Schmid angetreten, um aufzuräumen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihre Vorgängerin, Schmid sollte einen mutmaßlichen Bestechungsskandal aufklären. In ihrem Bericht an das BMI, der der WirtschaftsWoche vorliegt, schreibt sie, es bestehe der Verdacht, dass das BAMF die Affäre nicht aufklären wolle und selbst in diese verstrickt sei. Während die Öffentlichkeit nun die möglichen Beweggründe für Schmids Umsetzung diskutiert, läuft im Hintergrund völlig unbeachtet eine viel größere Umsetzungsaktion.