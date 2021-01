„Personeller Neustart“ BaFin-Chef Hufeld muss nach Wirecard-Skandal gehen

Mittlerweile gibt es erste Konzepte für Verbesserungen. So will die Behörde strengere Regeln für Wertpapiergeschäfte ihrer Mitarbeiter einführen, zudem soll sie mehr Stellen und Kompetenzen für die Bilanzkontrolle erhalten. Eine von Beratern von Roland Berger angeführte Expertentruppe soll bis Ende des Jahres ein Reformkonzept vorlegen. Grundsätzliche Probleme wie die fehlende Kontrolle der Behörde und ihre auffällige Abhängigkeit vom Finanzministerium bleiben aber vorerst ungelöst.



Hufeld selbst setzte sich an die Spitze der Reformer. „Es ist richtig, dass die Kompetenzen der BaFin bei der Bilanzkontrolle und der Aufsicht über Techunternehmen gestärkt werden sollen“, sagte er im November. Auch müsse es möglich sein, Banken, denen es auf den ersten Blick gut gehe, die aber Auffälligkeiten zeigten, intensiver zu kontrollieren. „Ich will eine stärkere Individualaufsicht“, so Hufeld.