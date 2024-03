Personen Schröder vor 80. Geburtstag: Bereue keine Entscheidung

26. März 2024 | Quelle: dpa

Gerhard Schröder fühlt sich weiterhin heimisch in der SPD, der er seit 61 Jahren angehört. Bild: Bild: dpa

Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) bereut auch fast zwei Jahrzehnte nach dem Ende seiner politischen Laufbahn keine wichtige Entscheidung, die er in seiner aktiven Zeit getroffen hat. „Mir fällt zurzeit keine ein, muss ich sagen, keine von Bedeutung, die ich so nicht wieder treffen würde”, sagte er in einem Interview der dpa kurz vor seinem 80. Geburtstag.