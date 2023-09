Wird es uns in Zukunft besser gehen? Oder können wir wenigstens unseren jetzigen Wohlstand bewahren? Hört man sich dieser Tage in Deutschland um, sind die Einschätzungen vor allem eines: Pessimistisch. So glaubt knapp die Hälfte (46 Prozent), in zehn Jahren etwas oder deutlich schlechter zu leben als heute, wie eine Erhebung des Umfrageinstituts Forsa im Auftrag des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) unter 1003 Befragten ergab.