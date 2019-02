 Peter Altmaier auf Netzreise: Gegen den Strom

Es ist Freitagnachmittag in einem Bildungszentrum am Berghang im hessischen Oberjosbach: Um Peter Altmaier sitzt ein gutes Dutzend Landes- und Lokalpolitiker in einem Stuhlkreis. Auch Bundestagsabgeordnete sind gekommen. Der Wirtschaftsminister schenkt sich immer wieder aus einer Cola-Flasche nach, dabei bräuchte er das Koffein gerade gar nicht. Der Saal steht schon unter Spannung genug.



Altmaier ist zu Gast, weil er für die Energiewende werben, Blockaden und Klagen verhindern will, vor allem beim fälligen Netzausbau. Was er jedoch von den Gastgebern hört, ist: Skepsis, gemischt mit Wut, ob dieser Ausbau so sein muss. Ob er überhaupt sein muss. Gerade hier.



Ja, muss er, das ist Altmaiers Credo. Über die Wege kann man mit ihm streiten, über das Ziel nicht. Dies ist schon seine dritte so genannte Netzausbaureise in jene Regionen, an denen sich die Energiewende mit neuen Leitungen materialisieren muss, wenn sie denn gelingen soll. Er war in Thüringen, Bayern, NRW, nun in Hessen. Ohne den Transport aus dem Norden wird es künftig keine zuverlässige Versorgung des industriellen Südens geben. Hunderte Kilometer müssen dafür noch gebaut oder modernisiert sein bis Mitte der Zwanzigerjahre. Vielleicht, wegen des Kohleausstiegs, sogar noch deutlich mehr.