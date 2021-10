Peter Altmaier „Bei den Koalitionsverhandlungen warten wir selbstbewusst, aber in Demut ab“

Trotz aller Nachteile gibt es viele deutsche Unternehmen, die seit Jahrzehnten, teilweise seit Jahrhunderten Weltmarktführer sind. Welche Erfolgsgeschichte hat Sie am meisten beeindruckt?

Sehr beeindruckt hat mich ein Buch, das schon in den 1880ern erschienen ist: die Lebenserinnerungen von Werner von Siemens. Wir sind bis heute sehr gut darin, industrielle und logistische Prozesse zu organisieren und zu rationalisieren. Befürchtungen in den Neunzigerjahren, die damals auch die WiWo zurecht äußerte, nämlich ob wir eine Chance gegen Niedriglohnländer haben würden, haben sich nicht bewahrheitet. Weil uns unsere standortspezifischen Vorteile, als Land der Ingenieure, geholfen haben. Ein Grundvertrauen in die Qualität deutscher Wirtschaftsleistung existiert weltweit. Und das müssen wir erhalten.