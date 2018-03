Peter Altmaier: „Ich will mich stärker um die Mittelständler kümmern“

Der designierte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will das Wirtschaftsprofil der CDU schärfen und damit Unternehmer zurückgewinnen. „Ich will mich stärker um die Mittelständler kümmern. Für viele von ihnen ist die Berliner Politik weit weg“, sagte Altmaier der WirtschaftsWoche. „Sie fühlen sich mit ihren ganz konkreten Problemen manchmal von uns vergessen. Das will und werde ich ändern.“