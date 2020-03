Peter Altmaier Mit mobilen Einsatzteams gegen den Investitionsstau

Projekte verzögerten sich oft, weil es keine ausreichenden Planungskapazitäten in den Kommunen gäbe, so der Minister. „Der Bund könnte dann seine Taskforce zur Verfügung stellen, die hilft, das Projekt vor Ort schnell zu realisieren. Nach Abschluss kann die Gruppe dann an anderer Stelle eingesetzt werden und dabei von den gemachten Erfahrungen profitieren“, sagte Altmaier. „Viele Kommunen wünschen sich das. Und wenn das ressortübergreifend und in mehreren Ländern für mehr Schnelligkeit und bessere Ergebnisse sorgt, dann haben alle was davon.“