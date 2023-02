Peter Bofinger: Weniger Rente für Gutverdiener „eine absurde Idee“

Das bisherige Umlageverfahren kommt wegen der demografischen Entwicklung allerdings an seine Grenzen.

So katastrophal ist es nicht. Bis 2036, sagt der letzte Rentenbericht, steigt der Beitragssatz von 18,6 auf 21,3 Prozent. Das ist nicht extrem. Und das Rentensicherungsniveau soll von 48,1 auf 44,9 Prozent sinken. Natürlich gibt es Bedarf, diese Entwicklung abzumildern, beispielsweise durch Verlängerung der Lebensarbeitszeit – je nach Branche und Gesundheitszustand. Schon mit einem halben Jahr mehr Arbeitszeit kann perspektivisch einiges erreicht werden.



Das müssen Sie erstmal Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil erzählen, der schon an der abschlagsfreien Rente ab 63 nicht rütteln, geschweige denn das Renteneintrittsalter weiter erhöhen möchte.

Niemand wird begeistert sein, wenn er länger arbeiten soll. Ich plädiere derzeit auch nicht dafür. Man muss erst einmal sehen, wie sich die Erwerbstätigkeit in den kommenden Jahren entwickeln wird. Aber problematischer ist der Vorschlag von Frau Schnitzer, den Rentnern für die gesamte Bezugszeit weniger Rente zu zahlen. Das beeinflusst Rentner 20 Jahre lang, nicht nur sechs Monate vor dem Ruhestand. Die geringeren Rentenzahlungen lassen sich mit privater Vorsorge spontan gar nicht mehr ausgleichen. Denjenigen, die bald in Rente gehen, fehlt Zeit, darauf zu reagieren.