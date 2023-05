Petersberger Klimadialog Fünf Gründe, warum Deutschland in der Klimapolitik zurzeit wenig führt

Der Angriff russischer Truppen auf die gesamte Ukraine seit Februar 2022 hat nicht nur die Energieversorgung in Europa und darüber hinaus erschwert. Vormals preiswertes russisches Gas wurde beispielsweise in Europa durch anderes Gas zu höheren Preisen ersetzt. In Deutschland wurden auch Kohlekraftwerke wieder ans Netz gebracht, die klimaschädlicher sind als Gaskraftwerke.