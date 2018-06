Petersberger Klimadialog: Merkel sieht Nachholbedarf Deutschlands beim Klimaschutz

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel hält zusätzliche Anstrengungen in Deutschland für den Klimaschutz für nötig. „Wir in Deutschland müssen zugeben, dass wir besser werden müssen“, räumte sie beim Petersberger Klimadialog am Dienstag in Berlin ein. Dies gelte für alle Bereiche. Während man im Stromsektor jetzt mit der Kohlekommission den Ausstieg aus der Braunkohle organisieren müsse, komme Deutschland etwa beim Ausbau des Ökostrom gut voran.