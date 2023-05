Petersberger Klimadialog Neubauer prangert Fossil-Lobby an - Baerbock für Zielmarke

02. Mai 2023 | Quelle: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock äußert sich vor Beginn vom 14. Petersberger Klimadialog im Auswärtigen Amt. Zur zweitägigen Klimakonferenz der Bundesregierung werden Teilnehmer aus etwa 40 Staaten erwartet. Bild: Bild: dpa

Zum Auftakt des Petersberger Klimadialogs hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) für den weltweiten Ausbau von Windkraft und Solarenergie geworben. Bei dem zweitägigen Treffen in Berlin wolle sie die Debatte darüber eröffnen, ob bei der nächsten Weltklimakonferenz eine Zielmarke für die Stromgewinnung aus erneuerbaren Energiequellen erreichbar sei, kündigte Baerbock am Dienstag an.