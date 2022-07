Petersberger Klimadialog Scholz warnt vor weltweiter Renaissance der fossilen Energien

Das gelte auch für Investitionen in die Gasinfrastruktur. „Alles, was wir heute zur Sicherung der Gasversorgung tun, das muss in Einklang mit unserem Ziel stehen, in Zukunft in Deutschland und weltweit CO2-neutral zu werden“, sagte er mit Blick auf neue LNG-Terminals und mögliche Weiterverwendungen für die Wasserstoff-Versorgung.