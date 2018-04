Pflanzenschutzmittel: Klöckner will Glyphosat auch in der Landwirtschaft einschränken

BerlinBundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will die Anwendung des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat in privaten Gärten, öffentlichen Grünanlagen wie Parks und Sportplätzen, am Wasser und in Naturschutzgebieten verbieten. In der Landwirtschaft soll die Anwendung eingeschränkt werden, sagte Klöckner am Dienstag in Berlin.