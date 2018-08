Pflege Spahn nimmt Krankenhäuser bei Pflegepersonal in die Pflicht

01. August 2018 , aktualisiert 01. August 2018, 12:07 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Bundesregierung will in Zukunft fehlende Pflegestellen vollfinanzieren. Für fehlendes Personal gebe es dann keine Ausrede mehr, so Jens Spahn.