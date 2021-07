Pflege- und Gesundheitsbranche Impfpflicht: Arbeitgeber wollen knappe Pflegekräfte nicht verprellen

Aber genau auf dieses Vertrauen wollen einige europäische Länder nun nicht mehr setzen. Frankreich und Griechenland haben gerade eine Impfpflicht für Beschäftigte in der Gesundheits- und Pflegeindustrie beschlossen. Eine Maßnahme, um die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus besser in den Griff zu be- und gegen die sich ausbreitende Impfmüdigkeit anzukommen. Wer ungeimpft ist, darf in Frankreich ab Mitte September nicht mehr in der Gesundheits- und Pflegebranche arbeiten, eine Lohnfortzahlung gibt es nicht, kündigte der französische Gesundheitsminister Olivier Véran an. In Italien muss sich Gesundheitspersonal bereits seit Mai impfen lassen.