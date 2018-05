Pflegebevollmächtigter Westerfellhaus: „Pflegebedürftige dürfen nicht Teil eines Spekulationsobjektes sein“

Die Menschen werden älter, erwachsene Kinder wohnen weit von den Eltern entfernt. Da scheinen Investitionen in Pflegeheime eine sinnvolle Sache. Warum sind Sie kritisch gegenüber Finanzinvestoren am Markt?

In den letzten Jahren gab es einen ‚Boom‘ bei Pflegeheimen. Noch betreiben kirchliche und gemeinnützige Träger etwas mehr als die Hälfte aller stationären Pflegeeinrichtungen. Für Privatinvestoren scheinen Altenheime aber ein zuverlässiger Markt. Viele nehmen eine Rendite zwischen fünf und 15 Prozent an. Wenn jemand in einer Intensivpflege-WG künstlich beatmet wird, sind die Einnahmen besonders hoch. Manche betreiben da bereits „Rosinenpickerei“ und sparen aber bei der Qualität. Das geht nicht.