Pflegekosten Pflege wird teurer – für Beitragszahler wie Betroffene

Der für Pflege zuständige GKV-Vorstand Gernot Kiefer sagte am Dienstag im brandenburgischen Kremmen-Sommerfeld, jedes Jahr steige die Zahl der Pflegebedürftigen in der Sozialversicherung um rund 120.000. Zudem wolle die schwarz-rote Bundesregierung die Löhne für Fachkräfte in der Altenpflege erhöhen, was sowohl für die Sozialkassen, aber auch für die Hilfebedürftigen selbst die Ausgaben klettern lässt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und seine Fachleute „nähern sich relativ zögerlich und vorsichtig“ der Umsetzung schon angekündigter Politik, sagte Kiefer. Das zeige, dass „die Mehrkosten wohl auch dort bekannt sind“.