Der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte vor vier Jahren in Mexiko angesichts des Fachkräftemangels in Deutschland um sie geworben. Nun war Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) aus demselben Grund ebenfalls in Lateinamerika – in Brasilien. Der Fachkräftemangel hierzulande hat schon Tausende ausländische Pflegekräfte nach Deutschland gebracht – etwa aus Mexiko.



Auch in anderen Ländern wirbt die Bundesregierung Fachkräfte an. Am Montag reist er nach Indien. Dort soll es auch um IT-Fachkräfte gehen.