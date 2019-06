Pflegenotstand Ausländische Kräfte sollen die Löcher stopfen

„Die Ressourcen in Deutschland scheinen erschöpft“, sagt der Geschäftsführer des Deutschen Pflegeverbandes, Rolf Höfert. Auch weil immer mehr Kollegen in Teilzeit gingen oder den Beruf aufgrund des Drucks ganz verließen, kämen ausländische Fachkräfte mit ins Spiel.



Am Dienstag stellte die Bundesregierung die Ergebnisse eines einjährigen Prozesses vor: Mit der „Konzertierten Aktion Pflege“ will die Regierung die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern. „Pflege muss wieder attraktiver werden. Das geht nur mit mehr Personal“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Neben mehr Gehalt und verbesserter Ausbildung bildet die Gewinnung von Pflegefachkräften aus dem Ausland eine weitere Säule dieses Plans.