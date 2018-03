Pflegekräfte empfehlen ihren Beruf nicht weiter

Bei der Wahlarena im September machte der junge Krankenpfleger Alexander Jorde auf den Pflegenotstand aufmerksam und stieß damit eine Debatte an. Damals versprach Angela Merkel eine bessere Bezahlung und mehr Fachkräfte. Diese Versprechen sind im Koalitionsvertrag nun festgehalten: Union und SPD planen flächendeckende Tarifverträge und 8000 neue Stellen. Das reiche bei Weitem nicht aus, um den Pflegenotstand zu überwinden, kritisierte Bernd Riexinger, Parteivorsitzender der Linken in seiner Stellungnahme zum Koalitionsvertrag am Montag. Es fehlten 100.000 Pfleger in den Krankenhäusern und 40.000 in der Altenpflege. 8000 neue Stellen seien „nicht mal ein Tropfe auf den heißen Stein.“ Zunächst einmal bleibt aber die Frage, wer die geplanten Stellen besetzen soll. Denn, wie schon Jorde im September anmerkte: „Pflegekräfte fallen nicht vom Himmel.“