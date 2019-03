Pflegepolitik: SPD fordert Steuergeld für Pflege – Widerspruch aus der CSU

BerlinDie SPD pocht auf eine Begrenzung der Eigenanteile in der Pflegeversicherung. Ermöglicht werden soll das mit Steuerzuschüssen. Die Parteiführung unterstützte dazu eine entsprechende Bundesratsinitiative von Schleswig-Holstein, Berlin, Hamburg und Bremen, die an diesem Freitag in der Länderkammer beraten wird. Widerspruch kam am Mittwoch aus der CSU.