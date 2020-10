Pfleger auf der Intensivstation „Es reicht nicht, nur die Gehälter anzuheben“

Mit den Pflegegesetzen sollte auch die Digitalisierung voran getrieben werden. Würde die helfen?

Davon redet man seit 15 Jahren, aber es würde schon Sinn ergeben. Heute haben wir teilweise dieselbe Information, die wir auf drei verschiedene Formulare und Zettel eintragen. Wenn Sie das alles digital machen würden, müsste das nur einmal passieren und das System würde die Daten dann an alle geben, die sie sonst auf Papier bekommen. Heute ist es teilweise so, dass wir alles per Hand an die Kurve des Patienten schreiben und am Ende alles noch mal ins System übertragen werden muss. Das kostet unheimlich Zeit, die wir lieber den Patienten widmen würden.



