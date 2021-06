Pflegereform Eigenanteile für einen Heimplatz sollen sinken – eine Beispielrechnung

Kurz vor der geplanten Verabschiedung einer Pflegereform im Bundestag hat die Gewerkschaft Verdi vor Enttäuschung bei den Pflegekräften gewarnt. „Es ist leider völlig offen, ob die für heute erwartete Verabschiedung einer gesetzlichen Regelung zu den Löhnen in der Altenpflege tatsächlich Wirkung entfaltet“, sagte Verdi-Chef Frank Werneke, berichtet die Deutsche Presse-Agentur in Berlin. Union und SPD wollen erreichen, dass Beschäftigte in der Altenpflege bundesweit Tariflöhne erhalten und dass die Eigenanteile für ein Heimplatz sinken. Der Bundestag will das Gesetz an diesem Freitag beschließen.