Pflegereport 2022: AOK fordert bessere Bedingungen für letzte Lebensphase im Pflegeheim

Der AOK-Bundesverband fordert bessere Rahmenbedingungen für die letzte Lebensphase in der Langzeitpflege. Wie der Verband am Dienstag unter Verweis auf den „Pflegereport 2022“ des Wissenschaftlichen Instituts der AOK mitteilte, werden mehr als die Hälfte der Menschen in Pflegeheimen kurz vor ihrem Tod mindestens einmal in ein Krankenhaus verlegt.