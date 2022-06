Pflegeversicherung in Schieflage Bei der Pflege wird nur „feuerwehrmäßig gehandelt“

Allein 466 Euro davon kämen zu Stande, weil die Länder nicht wie gesetzlich vorgeschrieben in die Einrichtungen investierten und diese Kosten dann auf die Bewohner umgelegt würden. Spitzenreiter beim monatlichen Eigenanteil in stationären Einrichtungen ist NRW mit 2.800 Euro Privatanteil im Monat. In Sachsen-Anhalt werden dagegen im Monat nur etwa 1.600 Euro privat fällig. Jeder und jede Dritte in stationärer Pflege sei deshalb in Deutschland inzwischen zusätzlich auf Sozialhilfe angewiesen, fünf Jahre vorher sei es noch jeder Vierte gewesen.