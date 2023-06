Pflichtversicherung für Immobilien Eigentum verpflichtet – auch bei der Versicherung

Auf der anderen Seite fordern Verbraucherverbände einen möglichst umfassenden Versicherungsschutz – eine „Allgefahrenversicherung“, die sämtliche Naturereignisse versichern würde. Versichert wären dann beispielsweise auch ein Grundwasseranstieg und an der Küste auch Sturmflut. Denkbar wäre damit auch eine Ausweitung etwa auf Meteoriteneinschlag. Eventuelle Rechtsstreitigkeiten über die genaue Ursache eines Schadens durch die eine oder andere Naturgewalt ließen sich damit künftig vermeiden. Allerdings fordern sie diesen umfassenden Schutz zusammen mit dem Wunsch nach einer möglichst geringen finanziellen Beteiligung der Versicherten im Schadensfall (also einen niedrigen „Selbstbehalt“). Aus versicherungsmathematischer Sicht entspricht das Paket in etwa der Quadratur des Kreises.



Wie könnte es nun weitergehen? Abstrakte Forderungen helfen nicht weiter, vielmehr sollte eine Reihe offener Fragen nun konkret diskutiert werden. Zentral ist die Frage nach dem angestrebten Versicherungsumfang: Welche Naturereignisse sollten also künftig versichert sein? Der Vorschlag für eine Allgefahrenversicherung könnte in der Tat wegweisend sein. Und: Wie kann die Versicherungsdichte von heute 50 auf (nahezu) 100 Prozent erhöht werden? Schließlich hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Extremwetterereignisse überall in Deutschland auftreten können – nicht nur etwa am Fluss oder Hang.