Philip Manow „Die deutsche Populismus-Debatte ist vermurkst“

Herr Manow, am Anfang Ihres aktuellen Buches schreiben Sie: „Wer über den Populismus reden will, aber nicht zugleich auch über den Kapitalismus, landet meist nur bei der Identitätspolitik.“ Was stört Sie an der Identitätspolitik?

Sie bietet einen nicht allzu ergiebigen Zugang zum Phänomen Populismus. Identitätspolitik beschränkt sich meist auf Rituale wechselseitiger Verächtlichmachung: Man wirft einander die unterschiedlichen Gruppenidentitäten an den Kopf. Dahinter steckt die Annahme: Komische Menschen mit komischen Einstellungen folgen Populisten, also müssen wir die schlechten Einstellungen durch gute ersetzen, etwa durch mehr politische Bildung oder Aufklärung. Wäre dem so, wäre mehr Sozialpädagogik die Lösung. Aber ich denke, das geht am Kern des Problems vorbei.