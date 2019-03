Philip Manow „Die deutsche Populismus-Debatte ist vermurkst“

Was auffällt: In Ihrem Buch bieten Sie keine politischen Ratschläge oder Handlungsanweisungen.

Das hat zwei Gründe. Zum einen denke ich, bevor wir uns an die Therapie machen, brauchen wir erst einmal eine gute Diagnose. Aufseiten der Wissenschaft gibt es beim Phänomen des Populismus noch keinen akzeptierten Forschungsstand. Mein Vorschlag lautet, die Politischen Ökonomien stärker in den Blick zu nehmen. Meine Kollegen, die vermuten, Populisten werden vor allem von Menschen gewählt, die gegen die Liberalisierung der Gesellschaft seit Anfang der Siebzigerjahre kämpfen, haben ihre Gründe – die Debatte hält also an.

Der zweite Grund beruht auf der Arbeitsteilung: Ich weiß nicht, ob ich ein guter Politikwissenschaftler bin, aber ich weiß, dass ich ein schlechter Politiker wäre. Ich biete Erklärungen an, bin aber froh, dass ich nicht die Entscheidungen eines Politikers treffen muss.