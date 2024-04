Philipp Strack Wer ist der Deutsche, der den „kleinen“ Nobelpreis erhält?

Das Thema ließ ihn nicht mehr los, und Strack begann, es als Forscher wissenschaftlich zu durchpflügen. Damit fiel er in der Community schnell auf – auch an der volkswirtschaftlichen Fakultät der University of California in Berkeley. Die bot dem jungen Doktor der Wirtschafts- und Geisteswissenschaften eine Assistenzprofessur an. 2014, nach einem Jahr in der Forschungsabteilung von Microsoft, bezog Strack ein Büro in Evans Hall – dem VWL-Turm auf dem malerischen Campus der Eliteuniversität mit Blick über die Bucht von San Francisco.