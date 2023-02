Habermas hatte schon kurz nach Kriegsbeginn in einem Gastbeitrag für die „SZ” zur Besonnenheit aufgerufen. Harsche Kritik an dem hochbetagten Philosophen kam am Mittwoch vom ehemaligen ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk. „Dass auch Jürgen Habermas so unverschämt in Putins Diensten steht, macht mich sprachlos”, twitterte der heutige Vize-Außenminister, der für seine drastischen Formulierungen bekannt ist. „Eine Schande für die deutsche Philosophie. Immanuel Kant und Georg Friedrich Hegel würden sich aus Scham im Grabe umdrehen.”