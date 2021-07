Pilotprojekt Diese sieben Großstädte wollen großflächig Tempo 30 testen

06. Juli 2021

Sieben deutsche Großstädte wollen in einem Politprojekt großflächig Tempo 30 testen. Bild: dpa Bild:

Nur noch Tempo 30 in der Großstadt? Sieben deutsche Städte wollen das in einem Pilotprojekt testen. Wer an dem Projekt beteiligt ist und was diesem bisher noch im Wege steht.