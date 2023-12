Pisa-Ergebnisse: „Die Bildungskrise ist unser größtes Standortrisiko“

Das heißt konkret?

Es sind mehrheitlich Familien und Kinder mit einem eher niedrigeren Bildungshintergrund gekommen. Die Folgen dieser Veränderungen in der sozioökonomischen Zusammensetzung der Schülerschaft machen aber nur ein Drittel des Lernleistungsrückgangs aus, den wir sehen – zwei Drittel sind also andere Gründe.



Zu denen auch die Corona-Pandemie gehört?

In den Ergebnissen spiegelt sich sicherlich noch immer die Coronazeit wider. Nur wenige Länder haben während der Pandemie so lange die Schulen zugemacht wie Deutschland, zugleich wurde aber kein guter, meistens oft gar kein Onlineunterricht gemacht. Dabei sind erhebliche Lücken entstanden – und wiederum sehen wir, dass es viel zu wenig Bemühungen gibt, diese Lücken wieder zu schließen. Das, was die Kinder verpasst haben, holt sich ja nicht von alleine wieder auf, sondern dafür muss man etwas tun.